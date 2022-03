Pogoda na weekend dla Legnicy - 11.03 - 13.03. Piątek, sobota, niedziela - sprawdź prognozę

Spodziewana temperatura w piątek w Legnicy to 6°C. W nocy temperatura może spaść do -4°C.

Zgodnie z prognozami pogody, w piątek nie będzie padać. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Legnicy w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -10°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie wschodnio-południowy. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz.