Podopieczni MOPS oraz Domu Senior "Wigor" w Jaworze otrzymali nowy samochód przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych

Drodzy Jaworzanie, właśnie przed chwilą przekazałem naszym seniorom zupełnie nową maszynę, nowoczesną, dostosowaną do ich potrzeb. Po to aby mogli przyjechać do Domu Senior Wigor na posiłek oraz załatwić wszystkie niezbędne potrzeby. Jest to zupełnie nowa maszyna finansowana z Gminy jawor i funduszu PEFRON - mówił Emilian Bera, Burmistrz Miasta Jawor, przekazując nowiutką renówkę.