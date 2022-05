Pociągi z Chojnowa do Rokitek jeszcze w tym roku? To możliwe! Grzegorz Chmielowski

Trwa rewitalizacja linii kolejowej z Chojnowa przez Białą do Rokitek. Ma powstać też peron w Białej. Prace mają zakończyć się wraz z końcem września 2022 roku, chociaż to, kiedy pojawią się na tej trasie pociągi, to już inna kwestia. Szczegóły poniżej.