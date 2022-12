Pociągi osobowe będą jeździć z Legnicy do Chocianowa. Dzisiaj jechała nim Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zobaczcie zdjęcia

Strategia przejmowania nieczynnych linii kolejowych przez władze województwa dolnośląskiego to ewenement na skalę Polski

Otwarta w 2009 roku linia z Trzebnicy do Wrocławia miała być zamieniona na drogę dla rowerów, a okazała się bardzo potrzebna, przewożąc tysiące osób każdego dnia do stolicy aglomeracji wrocławskiej.

Chocianów wraca na kolejową mapę Polski

Po połączeniach z Wrocławia do Trzebnicy, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei otworzyła linie do Jakuszyc i Bielawy. Od grudnia 2022 roku, do tras w zarządzie województwa, dołącza także trasa do Chocianowa.

Osiem par połączeń na odcinku Chocianów – Legnica, wszystkie one będą skomunikowane z połączeniami z i do Wrocławia Głównego. Kursujący między powiatem polkowickim a stolicą województwa będą mieli możliwość przesiadki na stacjach Chojnów i Legnica.

Chocianów to druga miejscowość w powiecie polkowickim, po Grębocicach, do której można dotrzeć pociągiem Kolei Dolnośląskich.

Wracamy do Wołowa!

Koleje Dolnośląskie realizowały połączenia pomiędzy Wołowem a Wrocławiem w latach 2011-2013. Teraz, po dziewięciu latach, pociągi w żółto-białych barwach województwa wracają na cały dolnośląski odcinek tzw. Nadodrzanki.

Dla podróżnych korzystających z połączeń nowością mogą być przede wszystkim większe pociągi – po tej linii Koleje Dolnośląskie będą realizować również przy wykorzystaniu Impulsów 45WE, pięcioczłonowych pojazdów mogących pomieścić ponad 500 pasażerów.

Liczba par połączeń nie zmienia się, część z nich zamiast pociągami Polregio, będzie realizowana przez pociągi Kolei Dolnośląskich. Dla podróżnych kluczowa informacja dotyczy tego, że obie firmy honorują swoje bilety jednorazowe, jak i miesięczne. Szczegóły w tej materii można znaleźć na stronie: POLREGIO bilety | Koleje Dolnośląskie (kolejedolnoslaskie.pl)

Więcej par do Kobierzyc

Wraz z nowym rozkładem jazdy od 11 grudnia dojdzie do licznych, drobnych zmian w rozkładzie jazdy. O jedną parę zwiększy się liczba połączeń między Legnicą a Głogowem, dodatkowy pociąg pojedzie też z Lubina do Głogowa i z Legnicy do Malczyc.

Z Wrocławia zwiększy się liczba par odjeżdżających w kierunku Kobierzyc i Sobótki.

Koleje Dolnośląskie przejmą też część połączeń od Polregio z Wrocławia: dwie pary do Rawicza i po jednej parze do Międzylesia i Strzelina.

Wraz z nowym rozkładem jazdy zaistniała też możliwość zmiany lokalizacji przystanków, dzięki czemu od 11 grudnia pociągi na przystanku Szklarska Poręba Jakuszyce zatrzymają się bezpośrednio przed wejściem do DCS Polana Jakuszycka, a nie na dotychczasowym peronie, zlokalizowanym kilkaset metrów dalej.

Planowany od 11 grudnia 2022 roku spowoduje, że w 2023 roku Koleje Dolnośląskie pobiją rekord pracy eksploatacyjnej, przejeżdżając po trasach Dolnego Śląska i województw sąsiednich 12 mln km.