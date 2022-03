Pociąg humanitarny KD przywiezie, również do Legnicy, uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy

To kolejny gest Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Kolei Dolnośląskich w stronę uchodźców z Ukrainy. Od soboty pociągami KD bezpłatnie mogą jeździć wszyscy Ukraińcy. Z możliwości tej skorzystało już ok. tysiąca osób. Do specjalnego pociągu, Koleje Dolnośląskie zaproszą wszystkich potrzebujących na stacji Przemyśl Główny, skąd w drogę powrotną na Dolny Śląsk wyruszył on wczoraj późnym wieczorem.

To sytuacja bez precedensu, dlatego pomagamy jak tylko potrafimy. Mamy świadomość, że nasza pomoc to kropla w morzu potrzeb, ale każda inicjatywa jest równie ważna. W szczególności szybki, sprawny i bezpieczny transport bezbronnych ludzi chcących znaleźć schronienie w naszym kraju. W drodze powrotnej zatrzymamy się na stacjach: Rzeszów, Kraków Główny, Katowice, Opole, Wrocław Główny, Legnica, Bolesławiec aż do Zgorzelca. Chętni będą mogli wysiadać po drodze – informuje Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.