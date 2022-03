PILNE! Wypadek autokaru z piłkarzami Miedzi Legnica, jechali na mecz do Jastrzębia Piotr Krzyżanowski

W autokar przewożący piłkarzy Miedzi Legnica do Jastrzębia uderzyło auto osobowe. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, natomiast druga została przetransportowana helikopterem do szpitala. Z tego co udało nam się ustalić, piłkarzom Miedzi Legnica nic się nie stało. Do wypadku doszło na wysokości Gliwic. Policja ustala przyczynę wypadku.