PILNE!!! Komisja Europejska do spraw komunikacji, zaniepokojona stanem dróg w Legnicy przyznała 10 mln euro na remonty! Anna Ickiewicz

Podczas dzisiejszych (01.04) obrad Komisji Europejskiej do spraw komunikacji nasza przedstawicielka Beata Kempa wystosowała dramatyczny apel do europosłów o pilne dofinansowanie Legnicy w zakresie remontów dróg. Co najdziwniejsze sam Frans Timmermans przychylił się do jej prośby ponieważ odwiedzając nasze miasto zerwał zawieszenie w służbowej limuzynie.