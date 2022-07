Piłkarze Miedzianki będą wizytówką miasta Legnica. Jest umowa w tej sprawie

Drużyna Miedzi, która wywalczyła awans do rozgrywek PKO Ekstraklasy w tym sezonie, została wybrana do promowania miasta poprzez sport w procedurze przetargowej. Na ten cel miasto przeznaczy ok. 300 tys. zł.

W ramach tej umowy m.in. marka miasta będzie umieszczana na rękawach koszulek meczowych pierwszego zespołu, plakatach, biletach, karnetach, banerach i materiałach reklamowych.