Piłkarska rodzina na urodzinach u Marcina Garucha, turniej w Tyńcu Legnickim Piotr Krzyżanowski

Klub Cicha Woda Tyniec Legnicki oraz Marcin Garuch, a właściwie w tym drugim przypadku jego szkółka piłkarska Footballove obchodzili swoje urodziny, „Cicha Woda” kończy właśnie 55 lat, a Szkółka Piłkarska Footballove obchodzi swój pierwszy roczek. Jak to bywa w dobrych rodzinach na pierwsze urodziny przyjeżdżają wszyscy zaproszeni, aby podziwiać malucha. Na urodzinach było wszystko: doskonała organizacja, liczne atrakcje dla wszystkich: jedzenie, napoje, słodkości, dmuchańce, konkursy, dla dorosłych piwo bezalkoholowe, wata cukrowa, frytki i wiele innych i na dodatek wszystko za darmo. Był ojciec sukcesu Marcin GARUCH, który niedawno wywalczył awans do ekstraklasy, był „ojciec chrzestny szkółki” Maciej Bronka, który razem z Marcinem Garuchem prowadzi zajęcia w Szkółce Piłkarskiej. Na trybunach (tym razem) obecny był senior Rodu Garuchów, chyba się nie spodziewał, że po 55 latach tak to będzie wyglądało Rozpoczął Robert Garuch, a teraz za sterami Marcin oraz Michał i Maciek Bronka. Jacek Stacewicz