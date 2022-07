Piknik rodzinny i zabawa w La Musica Club w Legnicy wypalił jak petarda

To pierwsza taka impreza, którą organizujemy dla mieszkańców Legnicy na taką skalę. Pierwsza ale nie ostatnia. Dziękujemy prezydentowi za pozwolenia na wykorzystanie parkingu oraz legnickiej policji za to, że średnio co godzinę sprawdzała czy bawimy się bezpiecznie. Ten dzień pokazał nam, że trzeba organizować takie eventy, bo nawet dzieci świetnie się bawiły. Przepraszamy wszystkich, którym nie udało się wejść do klubu. Niestety, nie jest z gumy. W sierpniu planujemy powtórzyć imprezę tym razem przy trochę innej muzyce. O szczegółach i terminie poinformujemy jyż niebawem - mówią właściciele.