Piknik bezpieczeństwa zorganizowała legnicka drogówka w SP w Spalonej ZDJĘCIA

Po raz kolejny Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zorganizował Piknik Bezpieczeństwa, aby zapoznać dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Tym razem akcja odbyła się w Szkole Podstawowej w Spalonej. Do udziału w tym przedsięwzięciu włączyło się wiele instytucji na co dzień dbających o nasze bezpieczeństwo, a mianowicie: Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach, Straż Miejska w Legnicy, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu oddział Wydziału Inspekcji w Legnicy, Straż Leśna Nadleśnictwo Legnica, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna Placówka w Legnicy oraz Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego Oddział w Legnicy.

Dzieci oprócz teorii również miały możliwość odbycia ćwiczeń praktycznych oraz poznania pracy funkcjonariusza policji. Wśród atrakcji nie zabrakło również symulatora dachowania pojazdu, do którego każdy z uczestników mógł wejść, aby choć przez chwilę wyobrazić sobie jak niebezpieczne może być prawdziwe dachowanie samochodu - relacjonuje sierż. szt. Anna Tersa z legnickiej komendy.

Policjanci z legnickiej komendy zaprezentowali walizkę technika kryminalistyki i omówili schemat zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Dzieci miały możliwość zobaczyć jak wygląda radiowóz oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w pojeździe.