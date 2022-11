Pierwsza na Dolnym Śląsku Poradnia Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego jest w Legnicy, zobaczcie zdjęcia

Jest to ważny krok w poprawie jakości świadczonych usług przez szpital oraz dobra informacja dla wszystkich pacjentów z Dolnego Śląska

Prehabilitacja to nowoczesne przygotowanie pacjenta praktycznie do każdej terapii. Obejmuje 4 filary: przygotowanie żywieniowe, wdrożenie aktywności fizycznej, rezygnację z nałogów oraz wsparcie psychologiczne pacjenta. Jak pokazują publikacje, przygotowany pacjent ma mniejsze ryzyko komplikacji, krócej przebywa w szpitalu, a co za tym idzie szybciej wraca do zdrowia. Bez względu na to, jaki rodzaj leczenia czeka pacjenta, czy jest to operacja, zabieg chirurgiczny czy może leczenie onkologiczne, przygotowany organizm zniesie go dużo lepiej. Zbudowanie rezerw w organizmie pacjenta jest bardzo istotne dla sukcesu terapii. Prehabilitacja to standard stosowany na świecie od wielu lat. W Polsce zaś, od 2020 roku propaguje i upowszechnia ją prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, wybitny chirurg, współtwórca koncepcji powstania Poradni, wspierany działaniami edukacyjnymi firmy Olimp Laboratories.

PREHABILITACAJA – nowa jakość leczenia pacjentów! Jak to działa?

W ramach działania Poradni Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego pacjent uzyska opiekę dietetyka, który oceni jego stan odżywienia, zaleci odpowiednią zindywidualizowaną dietę przed oraz w trakcie leczenia. Następnie pacjent spotka się z fizjoterapeutą, z którym omówi i otrzyma zestaw ćwiczeń dostosowanych do swoich możliwości, a kolejnym krokiem jest porada psychologiczna, jeżeli będzie takiej wymagał. Otrzyma również wysoko oceniany przez środowisko medyczne poradnik prehabilitacyjny Olimp Labs, stworzony pod nadzorem merytorycznym prof. Tomasza Banasiewicza. W poradniku pacjent znajdzie wszystkie niezbędne informacje, które pomogą mu przygotować się odpowiednio np. do zabiegu.

Takie podejście do leczenia to przełom w Polsce, jest to najbardziej nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie w przygotowaniu chorego do leczenia, zgodnie ze standardami obowiązującymi na świecie już od kilku lat.

Pacjent objęty jest opieką już w momencie skierowania do leczenia, czas do rozpoczęcia terapii jest wykorzystany, aby dać choremu maksymalną rezerwę na czekający go czas walki o zdrowie.