Piękne kotki do adopcji w legnickim ROD Pod Pająkiem. GALERIA Anna Ickiewicz

Ewa Romanów- prezes Fundacji FUTURAMA, a prywatnie zapalona działkowiczka, prowadzi przy legnickich ROD Pod Pająkiem nieformalne schronisko dla kotków. Część z nich jest do adopcji. Przejrzyjcie galerię, może komuś z was przypadnie do serca Gandalf, Białka, Żabotka lub Lusi.