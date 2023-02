Pięciodniowa dziewczynka zoperowana innowacyjną techniką w legnickim szpitalu. FILM, ZDJĘCIA

Wrodzona niedrożność dwunastnicy polega na całkowitym lub częściowym zamknięciu światła dwunastnicy.

-Dlaczego w tym przypadku w naszym szpitalu wybraliśmy laparoskopię? Albowiem jest małoinwazyjna i posiadamy do niej dedykowany sprzęt: tor wizyjny i wieżę laparoskopową zakupione ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dodaje dr Pilch. - Ponadto dzięki tej metodzie zyskujemy duże powiększenie obrazu przekazywanego przez kamerę, co przy operowanym narządzie o wielkości 5-6 mmm ma bardzo duże znaczenie, a także dzięki światłowodowi - odpowiednie doświetlenie. Ponadto musimy podkreślić, że profesor Patkowski należy do najwybitniejszych specjalistów w Polsce i na świecie z zakresu wideochirurgii u dzieci.