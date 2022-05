Piaski Kaolin w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Bajeczna plaża z lazurowym jeziorkiem to niebezpieczny teren kopalni Surmin-Kaolin!

Kopalnie Surowców Mineralnych Surmin-Kaolin

Wszystko byłoby piękne, gdyby nie fakt, że te białe piaski i turkusowe jeziorko to aktywny teren kopalni Surmin-Kaolin i wstęp jest tam zabroniony , a co więcej – niebezpieczny.

Kopalnia Kaolin a niechciani turyści

Do momentu, kiedy nie wydarzy się prawdziwa tragedia, ludzie będą tu przyjeżdżać i beztrosko korzystać z wątpliwych uroków natury. Wtedy z pewnością nastąpi przebudzenie świadomości władz i służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek – przyznaje Adam Myjkowski.

Na terenie kopalni zdarzały się już wypadki, na szczęście żaden z nich nie skończył się tragicznie. Pewnego razu w miękki teren zapadł się quad, a żeby go wyciągnąć potrzebny był specjalistyczny sprzęt. Innym razem w jeziorze topił się człowiek, udało się go uratować. Na facebooku krążą historie o wciągniętych butach lub ludziach zassanych po pas. Nikt jednak nie podchodzi do tych niebezpieczeństw poważnie, a przecież takie sytuacje mogą skończyć się tragicznie.