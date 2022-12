Pasterka 2022 w kościołach w Legnicy. O której odprawiane będą tradycyjne wieczorne msze z 24 na 25 grudnia? Klaudia Korfanty

Pasterka 2022 w kościołach w Legnicy. Msza św. wieczorem lub w nocy z 24 na 25 grudnia to dla wielu jedna z najważniejszych świątecznych tradycji. Po wigilijnej kolacji rodziny wybierają się do kościoła. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Odprawiana jest zazwyczaj o północy, ale niektóre kościoły zapraszają nawet na godzinę 20:00. Sprawdzamy, o których godzinach w legnickich kościołach odprawiane będą pasterki. Terminy podajemy pod zdjęciami w galerii.