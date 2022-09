Pasowanie na czeladników w legnickim Domu Rzemiosła, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

W sali konferencyjnej legnickiego Domu Rzemiosła odbyła się uroczystość rozdania świadectwa czeladniczych. Uroczystość to podsumowanie 3-letniego okresu nauki. Wybrana grupa spośród 50 młodych ludzi, którzy zdali swój pierwszy egzamin zawodowy, została pasowana na czeladnika. Absolwenci odebrali także z rąk władz Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy oraz władz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Świadectwa Czeladnicze. To oficjalny dokument potwierdzający, że zdali swój pierwszy, państwowy egzamin potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Świadectwa przekazano cukiernikom, fryzjerom oraz mechanikom. Podczas uroczystości uhonorowano także odznaczeniami rzemieślniczymi za wieloletnią pracę mistrzowską trzy osoby. Odznaczenia otrzymali: Urszula Magryta-Mąka (Zakład Fryzjerski „Urszula)”, Feliks Laszczyk (zakład krawiecki) oraz Bartłomiej Walasiak (piekarnia).