Pamiętacie tygodnik "Konkrety" wydawaną na byłe województwo legnickie? Pierwsza publikacja odbyła się w 1972 roku! Anna Ickiewicz

Legnickie "Konkrety" ukazywały się regularnie co tydzień, od 1972 do 2006 roku. Dzisiaj pokazujemy Wam okładki tej kultowej gazety z pierwszego roku jej wydawania. Zobaczcie co ciekawiło mieszkańców regionu w 1972 roku.