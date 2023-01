Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – włoski klimat na Dolnym Śląsku. Idealne miejsce na ferie. Zdjęcia, cennik 2023 Klaudia Korfanty

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku to jeden z najpiękniejszych obiektów na Dolnym Śląsku. Warto odwiedzić to miejsce całą rodziną podczas zimowych ferii. XIX-wieczna rezydencja została zbudowana dla Marianny Orańskiej na wzór ówczesnego budownictwa północnych Włoch. Turyści, którzy go odwiedzili, są pod ogromnym wrażeniem. Zobaczcie zdjęcia, a poniżej przeczytajcie więcej na temat pałacu Marianny Orańskiej.