Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Perła architektury Dolnego Śląska! Cennik, zwiedzanie 2022

Jak dojechać do pałacu Marianny w Kamieńcu Ząbkowickim. MAPA

Pałac Marianny Orańskiej należy do gminy Kamieniec Ząbkowicki. Obecnie trwają prace przywracające pałacowi dawny blask. W pałacu Marianny Orańskiej odrestaurowanych elementów ciągle przybywa. Co ważne dla turystów, mimo trwających prac pałac można cały czas zwiedzać.

Jak dojechać do pałacu Marianny w Kamieńcu Ząbkowickim. MAPA

Pałac Marianny Orańskiej — informacje dla zwiedzających, ceny biletów 2022

Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem rozpoczyna się codziennie co godzinę od 10 do 17. Bilety do nabycia 15 minut przed pełną godziną, w Punkcie Informacji Turystycznej (Czerwony Kościółek) lub w pałacowej kawiarni.

Cennik biletów: