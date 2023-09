Otwarcie po remoncie wież Zamku Piastowskiego w Legnicy, zobaczcie zdjęcia

Choć same wieże mogą wydawać się podobne do siebie, dla turystów są dwie zupełnie różne atrakcje. W wieży św. Jadwigi zwiedzający docierają do legendarnej Zielonej Komnaty. Znajdują się tam imponujące polichromie z początku XV w. przedstawiają sylwetki dziewięciu rycerzy: pogańskich, chrześcijańskich i żydowskich. Wejście na taras widokowy w tym przypadku nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa. Schody i przejścia prowadzące na szczyt są zbyt wąskie.

Panoramę miasta i całego regionu można oglądać ze szczytu drugiej z wież - św. Piotra.