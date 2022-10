Oto legnickie kundelki na Dzień Kundelka. Zobaczcie zdjęcia cudownych psów z naszego miasta

Kundel czyli co?

Wielu ludzi uważa, że kundel to najfajniejszy pies na świecie. Na cześć kundli powstała nawet piosenka, której fragmenty potrafi zanucić każdy właściciel takiego psa. "Kundel bury, kundel bury, kundel bury fajny pies". Ale czym jest właściwie kundel?

To taki pies, którego nie można zaliczyć do żadnej rasy psów. Nazywany też mieszańcem czy wielorasowcem. Ale warto zaznaczyć, że są to tylko nazwy potoczne. Bo mieszaniec to efekt skrzyżowania dwóch ras, a dalsza hodowla takich mieszańców może sprawić, że powstanie nowa rasa. Kundelki są zaś potomkami czworonogów nieznanego pochodzenia.