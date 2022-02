Ostatnia szansa na zwiedzenie wystawy „Ładne rzeczy” w Galerii Sztuki w Legnicy. W piątek 25 lutego finisaż wystawy Klaudia Korfanty

To ostatnia szansa na zwiedzenie wystawy „Ładne rzeczy” w Galerii Sztuki w Legnicy. Finisaż odbędzie się w piątek 25 lutego, a wystawę można obejrzeć do niedzieli 27 lutego. Wstęp bezpłatny. Wystawa to zbiorowa prezentacja twórczości pracowników Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.