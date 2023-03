Osobowość Roku 2022. Trwa głosowanie w wojewódzkim finale. Kto walczy o wygraną z Legnicy i okolic? Sprawdź! Klaudia Korfanty

Tylko do czwartku 9 marca trwa głosowanie w wojewódzkim finale plebiscytu Gazety Wrocławskiej "Osobowość Roku 2022". Zobacz, kto z Legnicy i okolic ma szansę na wygraną i przejście do finału ogólnopolskiego. Opisy pod zdjęciami ---->>> Polska Press Zobacz galerię (16 zdjęć)

Trwa plebiscyt Osobowość Roku 2022. Głosy na swoich faworytów możecie oddawać do czwartku 9 marca do godziny 20:30. Liderzy z poszczególnych kategorii otrzymają awans do finału ogólnopolskiego oraz tytuł Osobowość Roku Dolnego Śląska 2022. Sprawdź w galerii, kto z Legnicy i okolic walczy w wojewódzkim finale.