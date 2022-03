Oskoła. Bomba witaminowa dla każdego i to za darmo

Gdzie zbierać?

Bez względu na to, czy będzie to las państwowy czy prywatny, poproście o zgodę właściciela lub zarządcy. Miejscowi leśnicy mogą wskazać konkretne drzewa w lesie, z których możecie się napić. Sok można również kupić w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością.

Jak zbierać?

Najlepiej wykonać w zdrowej i dorosłej brzozie, prostopadle do pnia, otwór wiertłem do drewna na głębokość 3-4 cm. Do otworu wkładamy rurkę lub wężyk, którego drugi koniec umieszczamy w dowolnym naczyniu... i czekamy.

Po wszystkim, należy otwór zatkać drewnianym kołkiem i zabezpieczyć maścią ogrodniczą, by nie osłabić zdrowotności drzewa.

Próbowaliście tego eliksiru życia?