Organy Wielisławskie i szczyt Wielisławka na Pogórzu Kaczawskim - dolnośląskie Kolorado? Trasa, parking, zdjęcia 2022

Organy Wielisławskie – jak dojechać, gdzie zaparkować

Organy Wielisławskie znajdują się w pobliżu wsi Sędziszowa, ok. 13 km od Złotoryi. Z Legnicy dojedziemy tu w 40 minut, z Jeleniej Góry w pół godziny. Chcąc odwiedzić Organy Wielisławskie, musimy kierować się w stronę restauracji Młyn Wielisław, minąć parking pod restauracją (jest on wyłącznie dla gości Młynu Wielisław) i jechać ok. 500 metrów dalej drogą szutrową wzdłuż Kaczawy. Tą drogą dotrzemy pod same Organy Wielisławskie - można tu bezpłatnie zostawić auto oraz po skończonej wycieczce odpocząć pod przygotowaną dla turystów wiatą ze stołami i ławkami. Przygotowano tu również miejsce na ognisko.

Bezpłatny parking i teren rekreacyjny dla turystów Klaudia Korfanty

Zobaczcie na mapie, gdzie dokładnie znajdują się Organy Wielisławskie: