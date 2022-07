Opuszczony pałac w Snowidzy koło Legnicy na sprzedaż za ponad 2 miliony złotych! Zobacz, jak dawniej wyglądał XVII-wieczny obiekt [ZDJĘCIA]

Pałac w Snowidzy - historia

Pałac powstał około poł. XVII wieku, przebudowany został około 1800 i 1889 roku. Należał do rodziny von Richthofenów. W latach 80. XX w. został wpisany w rejestr zabytków. Pierwotnie pałac otaczała fosa , którą zlikwidowano w latach 70. XX w., zamieniając przy tym mostek prowadzący do pałacu na podjazd i schody, likwidując drewnianą werandę. W XVIII wieku wokół pałacu założono ogród ozdobny . Posadzono w nim wówczas między innymi: platany, jesiony i klony.

Pałac znajduje się w Snowidzy, w powiecie jaworskim, gminie Mściwojów.

Pałac w Snowidzy był to dwór 3-skrzydłowy na planie podkowy, skrzydłami zwrócony na zachód. Podczas przebudowy w XIX wieku połączono skrzydła ścianą kurtynową, dobudowując do niej kilka pomieszczeń. Powstały w ten sposób wirydarz był przeszklony, o czym świadczą resztki konstrukcji metalowej. Obecnie jest to dwukondygnacyjny, wysoko podpiwniczony budynek z dziedzińcem pośrodku. Wewnątrz do dnia dzisiejszego zachowała się stolarka empirowa, a także w partii piwnic sklepienia kolebkowe, kolebkowe z lunetami i odcinkowe. Liczne przebudowy wewnątrz obiektu zatraciły jego dawne walory zabytkowe, pozostała tylko charakterystyczna sylwetka.

(źródło: Gmina Mściwojów)