Oni rządzili naszym miastem od 1990 roku. Oto prezydenci Legnicy. Znasz ich wszystkich? Poznaj biogramy byłych gospodarzy Legnicy [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Na przestrzeni lat od 1945 roku rządy nad Legnicą sprawowało 24 prezydentów i Przewodniczących Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. My przedstawiamy zdjęcia i biogramy pięciu prezydentów, którzy rządzili Legnicą po 1990 roku. Najdłużej urząd sprawuje obecny prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski - od 2002 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia prezydentów Legnicy, którzy zarządzali miastem w latach od 1990 do 2022. Pod każdym zdjęciem opis.