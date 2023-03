Odkryj zakamarki legnickiego teatru. Charakterystyczny gmach ma już 180 lat! Zobacz, jak wyglądał w ubiegłym wieku

Wyjątkowy spacer po niedostępnych zakamarkach Teatru Modrzejewskiej w Legnicy

Wyjątkowe spacery prowadzone będą w dwóch turach: o godzinie 12:00 oraz 17:00. Przewodniczką będzie scenograf Małgorzata Bulanda, doskonale znająca wszystkie tajemnice teatralnych przestrzeni. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Teatru. Liczba miejsc ograniczona!

Z tej okazji otwieramy swe podwoje jeszcze szerzej niż zwykle. Będzie można obejrzeć niedostępne na co dzień zakamarki teatralnego gmachu - zapowiada Mariola Hotiuk z legnickiego teatru.

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. To dzień wszystkich, którzy kochają sztukę sceniczną, twórców teatru oraz jego odbiorców.

Co jeszcze planuje legnicki teatr z okazji święta?

Przed spektaklem "Sen srebrny Salomei" 25 marca oraz recitalem Mariusza Kiljana „Gdziekolwiek – wibracje na temat Grechuty” 26 marca zostanie odczytane orędzie z okazji MDT.

Ponadto 27 marca zostaną zaprezentowane portrety 70 widzów, które wykonał fotograf Karol Budrewicz. Będzie to podsumowanie akcji TEATR TO TEŻ MY. Portrety będą zamieszczone na mediach społecznościowych teatru, a także w przestrzeni miasta - jako wielki kolaż.