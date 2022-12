Oddział Urologiczny legnickiego szpitala został zaopatrzony nowe cystokopy

Do tej pory w oddziale wykonywano ok. 100 cystoskopii miesięcznie, ale cystoskopem sztywnym. Nowy sprzęt podnosi komfort badań dla pacjenta.

Dzięki zakupionym cystoskopom lekarze oddziału będą mogli wykonywać na szerszą skalę cystoskopię, która pozwala na wziernikowanie pęcherza moczowego poprzez cewkę moczową. Umożliwia to optyczną ocenę wnętrza pęcherza moczowego - w celu obserwacji zmian w samym pęcherzu i ujściach moczowodów.

Nowe urządzenia pozwalają ponadto dokonywać biopsji i pobierać materiał do badania histopatologicznego. Można również wykonywać nimi dodatkowe zabiegi np. elektrokoagulacji zmian.