Oddział Kardiologiczny legnickiego szpitala wprowadza nowoczesną metodę leczenia pacjentów z miażdżycą. Dziś wykonano pierwszy zabieg

Oddział Kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy wprowadził aterektomię orbitalną - nowoczesną metodę modyfikacji uwapnionej blaszki miażdżycowej. Na czym ona polega?

Aterektomia orbitalna oparta jest o sprzęt niczym z górniczych kopalń – w skali mikro oczywiście – wyjaśnia dr Piotr Rola. – To specjalne urządzenie przypomina swym wyglądem niewielką oliwkę o średnicy 1,25 mm. Z dwóch stron posiada korony inkrustowane diamentowymi drobinami wielkości 4-5 mikronów, których zadaniem jest rozwiercanie silnie zwapnionej blaszki miażdżycowej. Dzięki temu, że wykonuje nie tylko ruch posuwisty do przodu, ale także równocześnie obrotowy, potrafi modyfikować głębokie zwapnienia. Urządzenie pracuje z prędkością od 80 do nawet do 120 tys. obrotów na minutę.