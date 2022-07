Od poniedziałku 4 lipca w Legnicy będą kręcić film dla Netflixa! Będą utrudnienia w ruchu. Jakie ulice zostaną zamknięte?

Od 4 lipca w Legnicy będą kręcić film dla Netflixa! Będą utrudnienia w ruchu

W dniach od 4 do 13 lipca zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w rejonie ulic: Kartuskiej, Łąkowej, Daszyńskiego, Dmowskiego, Plater oraz Senatorskiej. Legnica to drugie obok Wrocławia miasto, w którym belgijscy filmowcy zdecydowali się kręcić sceny do swojego filmu.