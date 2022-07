Od dzisiaj otwarty jest zabytkowy basen przy ulicy Słonecznej w Prochowicach, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Mieszkańcy Prochowic i okolic już mogą zażywać kąpieli wodnych. Letni basen przy ulicy Słonecznej czynny jest codziennie od 10.00 do 19.00. Na terenie obiektu znajduje się też boisko do piłki siatkowej, koszykówki i mini piłki nożnej, można zagrać w tenisa stołowego i badmintona. Ten urokliwy basen został wybudowany w 1936 roku, są plany jego rewitalizacji. Bilet normalny kosztuje 7 zł, dzieci i młodzież ucząca się 3. 50 zł, dzieci do 4 lat wstęp darmowy, karnet na 7 wejść kosztuje 20 złotych.