Obchody 40. rocznicy Zbrodni Lubińskiej oraz 42. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Lubinie, zobacz zdjęcia

31 sierpnia 1982 roku na Placu Wolności w Lubinie doszło do manifestacji mieszkańców związanej z rocznicą Porozumień Sierpniowych. Mimo pokojowego charakteru demonstracji, gdy dobiegała końca, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej brutalnie zaatakowali jej uczestników, używając m.in. broni palnej, środków chemicznych i pałek szturmowych. W następstwie tych działań śmierć poniosło trzech uczestników demonstracji, a kilkunastu innych zostało poważnie rannych. Ofiary Zbrodni Lubińskiej: Michał Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.

W uroczystości na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, prezydent Lubina Robert Raczyński, a także rodziny ofiar Zbrodni Lubińskiej. Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu Polski, występami artystycznymi, deklamacjami oraz minutą ciszy.

Dziękujemy za wolność, odwagę, niezłomność. Dziękujemy im, że w tamtym najtrudniejszym momencie nie bali się wyjść, walczyć o suwerenną Polskę i za nią umierać. To właśnie dzięki temu udało się komunistów złamać i pokonać - mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. - Dziękuję nauczycielom i wychowawcom, którzy przekazują prawdę i pamięć o tamtych dniach. To zadanie nauczycieli, rodziców, dziadków, żeby młodym pokoleniom wolnych Polaków uświadamiać wartość wolności, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy byli wolni - i w ustroju, i w duszy. I to jest fundamentem tego, żebyśmy prawdziwie czuli się gospodarzami w swoim kraju. I tylko tutaj jako wspólnota jesteśmy w stanie o siebie zadbać. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć pomordowanych i poległych. Niech żyje Solidarność, niech żyje wolna i suwerenna, niepodległa Polska!