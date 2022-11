O wróżebnym pierścieniu, o srebrnej lampie czy o głodowej śmierci pazia. Poznaj najciekawsze legendy o Legnicy!

Wszyscy znają legendę o braciach Lechu, Czechu i Rusie, którzy dali początek Polsce, Czechom i wschodniosłowiańskiej Rusi. Jednak nie każdy zna legendę powstania Legnicy, która też związana jest z braćmi. Lech z Czechem po pożegnaniu Rusa jechali przez zielone łąki i lasy, pocięte licznymi potokami i rzekami. Doszli do rzeki Odry, nieco wyżej od miejsca, w którym Barycz z nią się łączy, a po przejechaniu przez jej wody, dostrzegli przed sobą na horyzoncie odległe pasmo górskie. Czech zdecydował przejść przez góry i na równinie za nimi osiąść wraz ze swymi ludźmi. Spojrzeli na sine kopce gór oraz na lśniącą rzekę obok nich, po której pływały liczne stada dzikich kaczek. Lech chciał odprowadzić brata do gór, ten jednak, nie chcąc narażać brata, postanowił, że tu, przy rzece się pożegnają. Lech zgodził się i zapowiedział, że w tym miejscu zbuduje gród i nazwie go imieniem brata. Czech zaoponował, nakazał bratu nazwać gród własnym imieniem. Tak powstała Lechnica nad Kaczawą. Taki był początek grodu, który do dnia dzisiejszego istnieje, a który przez wieki różnie przez różnych ludzi był zwany.

