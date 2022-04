Nowy sprzęt do rehabilitacji w chojnowskiej Przychodni Rejonowej Piotr Krzyżanowski

Chojnowska Rehabilitacja ma od dziś nowoczesne włoskie urządzenie – Fisiotek (czyt. fizjotek) HP 2. - To urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej – mówi kierownik placówki mgr rehabilitacji Joanna Sakowska. - Służy do rehabilitacji dysfunkcji powstałych z różnych powodów – po operacjach ortopedycznych, ze względu na stany bólowe, na tle zmian zwyrodnieniowych, przeciążeniowych, reumatycznych, po złamaniu, po udarze mózgu…To nowość na rynku – dotychczas z powodu dość skomplikowanego zakres ruchu ręki był problem z opracowaniem urządzenia do kończyny górnej. Ale jest i jako nieliczni w naszym kraju jesteśmy w jego posiadaniu.