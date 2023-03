Nowy rozkład lotów z Wrocławia. Dokąd i za ile możemy polecieć na majówkę lub wakacje 2023? Sprawdzamy!

Wiosnę czuć w powietrzu, wielu z nas zaczyna myśleć o ciepłych dniach i wakacjach. Wrocławskie lotnisko ogłasza nowy, letni rozkład lotów. W tym sezonie w rozkładzie dwie nowe destynacje - włoskie Brindisi oraz bułgarska Sofia. Powrócą też wakacyjne kierunki. Nowy rozkład obowiązuje od ostatniego weekendu marca. Szczegóły poniżej.

Wrocławskie lotnisko wprowadzana nowy, letni rozkład lotów

Lotnisko we Wrocławiu ogłasza, że od ostatniego weekendu marca obowiązywać będzie nowy rozkład lotów. A to oznacza mnóstwo wakacyjnych kierunków, a także dwie nowości! Nowy letni rozkład to ponad 90 połączeń z Wrocławia. Największa jego część to niskokosztowe połączenia lotnicze, których jest aż 56, obsługiwane głównie przez linie Ryanair i Wizzair. W tym roku bardzo atrakcyjnie prezentuje się też oferta lotów czarterowych.

Nowości w rozkładzie lotów z Wrocławia. Nowe kierunki we Włoszech i Bułgarii. Ile kosztują bilety? Stan na 22.03.2023

W nowym sezonie pasażerowie będą mogli podróżować w dwa zupełnie nowe miejsca. 28 marca startuje pierwsze połączenie do włoskiego Brindisi w regionie Apulia. To samo południe Italii, miejsce wymarzone dla miłośników rajskich plaż oraz zabytków. Samoloty linii Ryanair będą latać tam dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty. Wylot z Wrocławia będzie możliwy w godzinach porannych, podobnie jak loty powrotne. Czas podróży to 2 godziny i 10 minut. Ceny za bilet zależne są od terminu wylotu i przylotu. Ceny zazwyczaj szybują w górę w najwyższym sezonie, ale śledząc je na bieżąco, można upolować bilety w całkiem rozsądnych cenach.

Przykładowo planując podróż w okolicy majówki ceny biletów do Brindisi (stan na dzień 22.03) wynoszą: podróż 29 kwietnia - około 930 zł za loty w obie strony

podróż 2 - 6 maja: około 515 zł za loty w obie strony

z kolei za podróż w dniach 9-16 maja zapłacimy około 250 złotych w obie strony.

Jak kształtują się ceny biletów w wysokim okresie wakacyjnym? Przykładowo za loty w dniach 29 lipca - 5 sierpnia zapłacimy około 500 złotych. Pamiętajmy, że cena za przelot nie zawiera bagażu ani zarezerwowanego miejsca. Drugą rozkładową nowością jest Sofia, stolica Bułgarii. Symbolami miasta są przede wszystkim: sobór św. Aleksandra Newskiego, Bania Baszi Dżamija, jeden z najstarszych meczetów w Europie oraz bulwar Witosza, przyciągający turystów ciekawych kuchni i nocnego życia. Pierwsze loty zaplanowano na 27 marca i będą one realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Lot do Sofii potrwa 2 godziny 5 minut.

W okolicy majówki ceny biletów do Sofii (na dzień 22.03) wynoszą: podróż w dniach 28 kwietnia - 1 maja: około 515 złotych za loty w obie strony

podróż w dniach 1-5 maja: około 960 złotych za loty w obie strony Najtańszą majową opcją jest podróż w dniach 15-26 maja: około 220 złotych. Również w szczycie sezonu można upolować niedrogie loty. Przykładowo za loty w dniach 24-31 lipca zapłacimy około 300 złotych.

Dokąd jeszcze polecimy z wrocławskiego lotniska?

Na wiosnę i lato w rozkładzie zostaje również Porto, do którego będzie można polecieć dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Nowy rozkład lotów to także powrót lubianych przez pasażerów kierunków południowych takich jak Zadar, Split, Dubrownik, Podgorica, Ateny, Kreta, Korfu, Rodos, Barcelona-Girona, Majorka, Tirana, Burgas, Piza czy Bari. Od 26 marca pasażerowie będą mogli ponownie podróżować do Brukseli oraz na lotnisko Olsztyn-Mazury.

Łącznie w letnim rozkładzie lotów włoskich kierunków będzie aż 10, hiszpańskich – 5, greckich – 4, chorwackich – 3 i cypryjskich – 2.

W tym roku 30 proc. letniego rozkładu lotów przypada na loty czarterowe. W ofercie znalazło się aż 29 połączeń do Europy, Afryki i Azji Zachodniej. Są to Albania (Tirana), Bułgaria (Varna i Burgas), Cypr (Larnaka), Egipt (Hurghada, Marsa Alam i Taba), Grecja (Heraklion, Chania, Rodos, Kos, Zakynthos, Korfu i Saloniki), Hiszpania (Majorka, Fuerteventura, Teneryfa, Gran Canaria, Minorka), Portugalia (Madera), Turcja (Antalya, Bodrum, Izmir i Dalaman), Tunezja (Djerba i Enfidha), Włochy (Palermo, Lamezia Terme i Olbia). Oferta lotów sieciowych na wiosnę i lato obejmuje sześć kierunków. Warszawa (PLL LOT), Frankfurt i Monachium (Lufthansa), Zurych (Swiss), Amsterdam (KLM) i Düsseldorf (Eurowings). Dobrą wiadomością dla pasażerów jest fakt, że od 26 kwietnia Lufthansa uruchamia dodatkowe połączenie do Frankfurtu o godz. 18.50 – łącznie ten przewoźnik będzie realizował aż cztery połączenia dziennie na tej trasie. Wiosną i latem pasażerowie polecą dwa razy dziennie do Monachium i sześć razy dziennie do Warszawy. Do Amsterdamu rejsy będą odbywały się codziennie, a do Zurychu i Düsseldorfu dwa razy w tygodniu. Po zeszłorocznym sukcesie, gdy w sezonie wakacyjnym – od maja do września 2022 – wrocławskie lotnisko obsłużyło ponad 1,6 mln pasażerów, władze Portu Lotniczego Wrocław spodziewają się jeszcze lepszego wyniku pod koniec tego lata.

Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych miejsc, do których dostaniemy się dzięki lotnisku we Wrocławiu:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!