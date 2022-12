Nowy most nad Kaczawą w Legnicy ma już pięć lat, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

W grudniu 2017 roku uroczyście otwarto most nad rzeką Kaczawa w Legnicy, jest on na Alei 100-Lecia Niepodległości. Było to zakończenie II etapu budowy zbiorczej drogi południowej. Powstały także m.in.: podziemne przejście dla pieszych łączące Letni park wodny przy ul. Stromej z parkiem Miejskim, dwa ronda na wysokości planowanego połączenia drogi zbiorczej z ul. Mickiewicza oraz na skrzyżowaniu z ulicami Topolową i Bielańską, parkingi w rejonie ul. Stromej, Topolowej oraz Bielańskiej. Zobaczcie zdjęcia z archiwum naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowskiego.