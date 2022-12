Nowe miejsce na kulinarnej mapie Legnicy. Restauracja Sushi Kushi przy ulicy Chojnowskiej została otwarta dzisiaj 17 grudnia. Co w menu? Klaudia Korfanty

Sieć restauracji z sushi zawitała do Legnicy. Sushi Kushi to nowy lokal z orientalną kuchnią w naszym mieście. Lokal otwarty został dziś 17 grudnia, choć póki co realizuje zamówienia wyłącznie z dowozem lub odbiorem na miejscu.