Nowa pracownia montażu układów elektronicznych w legnickim Energetyku

Pracownia zainaugurowała swoja działalność w pierwszy dzień wiosny…

- Będą tutaj prowadzone zajęcia praktyczne dla uczniów o specjalnośći technik elektronik, a także egzaminy zawodowe – mówi Violetta Arkanowicz, dyrektorka szkoły. Pracownia wyposażona jest na razie w najpotrzebniejsze urządzenia i sprzęt. Są to cztery stoły z uziemieniem, zamontowane na grafitowej posadzce, ścianki montażowe, rozdzielnie, szafy narzędziowe. – Niebawem otrzymamy nowoczesne urządzenie do spawania, które zakupiła nam Kopalnia Bazaltu Lubień – Lafarge. – Staramy się pozyskać kolejnych sponsorów by wzbogacić pracownię w kolejne wysokiej klasy narzędzie i urządzenia dodaje Arkanowicz.