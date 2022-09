Niestety piłkarze Miedzi Legnica przegrali na wyjeździe z Legią Warszawa Piotr Krzyżanowski

Zdjęcie Piotr Krzyżanowski

W 10. Kolejce Ekstraklasy Piłki Nożnej Legia Warszawa - Miedź Legnica 3 : 2, bramki dla "Miedzianki" zdobyli Angelo Henriquez i Luciano Narsingh. Miedź znakomicie rozpoczęła zmagania na Stadionie Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie. Już w 2 minucie Maxime Dominguez odebrał piłkę Rafałowi Augustyniakowi wpadł w pole karne i zagrał do środka, gdzie był Angelo Jose Henriquez Iturra, który wpakował futbolówkę do siatki. Chwilę później zielono-niebiesko-czerwoni mogli podwyższyć, ale po kolejnej akcji chilijski napastnik nie zdołał dopaść do piłki po zagraniu w polu karnym. Za moment znów groźnie zaatakowała Miedź, ale w końcowej fazie zabrakło dokładności.