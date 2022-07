Nieproszeni goście w Rokitkach. W jednym z domków letniskowych pojawiły się setki... nietoperzy! Jak sobie z nimi radzić?

Pani Anna ma, w swoim letnim domku nad stawami w Rokitkach koło Chojnowa, nieproszonych gości. Na poddaszu żyją nietoperze. I to w ogromnej ilości, bo doliczyła się prawie 250 osobników wylatujących wieczorem „na łowy” z małych otworów.

Pani Anna nie wie, co ma z nimi zrobić, a prawdę mówiąc, obawia się, że tak liczne stadko zanieczyści domek, a może stanie się w jakiś inny sposób niebezpieczne. Rozważa rozstanie z nietoperzami, ale nie wie, jak to może zrobić, nie robiąc im krzywdy. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z dr. Tomaszem Kokurewiczem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, chiropterologiem, czyli biologiem badającym nietoperze.

Panie doktorze, co ma począć pani Anna, która zwierzęta kocha, ale niekoniecznie chce z nimi żyć pod jednym dachem?

Nietoperze są objęte ścisłą ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z 2016 roku. Dlatego wszelkie działania, które mogą im zaszkodzić, są zabronione. W czerwcu i lipcu przypada okres rozrodu nietoperzy i z tego, co usłyszałem od Pana i pani Anny, niezaproszeni goście to samice karlika z młodymi. Jest to najgorszy okres, by starać się ich pozbyć. Oczywiście były przypadki, że ktoś wziął piankę montażową i zalepił otwór w ścianie czy strychu. Ale skończyło się to tak, że wszystkie nietoperze zginęły . Były przypadki, że takie postępowanie kończyło się wyrokiem sądowym - karą pieniężną i innymi konsekwencjami, ale domyślam się, że pani Annie nie chodzi o takie rozwiązanie i chce go uniknąć.