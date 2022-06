Nielegalna tama na Cichej Wodzie w gminie Ruja zbudowana z big- bagów po nawozach. Czy doszło do skażenia wód - pytają mieszkańcy? Anna Ickiewicz

W miejscowości Dzierżkowice (59-243), gm. Ruja, powiat legnicki, lokalny rolnik zabudował na rzece Cicha Woda tamę wykonaną z worków z piaskiem. W miejscu spiętrzenia odpompowuje on wodę i podlewa nią swoje uprawy. Co więcej, worki wykorzystane do budowy tamy służyły wcześniej do przechowania nawozów, a tym samym wykorzystane do budowy tamy mogą powodować skażenie rzeki szkodliwymi substancjami.