Nie powstanie parking na miejscu słynnego legnickiego szaletu. Koszty są za wysokie

Przedstawiam argumenty merytoryczne wskazujące na zasadność odstąpienia od dalszej realizacji zadania:

1. Aktualna wersja PZT zakłada wybudowanie 30 miejsc postojowych oraz 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

2. Jedyna możliwość lokalizacji zjazdu od str. ul. Wierzyńskiego - problem z lokalizacją zjazdu z drogi publicznej ( brak pozytywnej opinii zarządzającego ruchem dla obecnego rozwiązania )

3. Wykonanie zjazdu z ul. Wierzyńskiego wiąże się z utratą istniejących miejsc postojowych ( 6 miejsc realnych w wersji aktualnej PZT, która nie uzyskała pozytywnej opinii zarządzającego ruchem lub ok. 12 miejsc przy zmianie lokalizacji zjazdu ) – realny przybędzie zatem tylko 20 nowych miejsc parkingowych w ogólnym bilansie miejsc parkingowych

4. Nie jest możliwa lokalizacja zjazdu od str. terenu będącego własnością osób prywatnych (mieszkańcy SM Piekary)- przejęcie części nieruchomości wymaga skomplikowanej i kosztownej procedury wykupu działki

( ponad 100 stron postępowania )

5. Prace projektowe ogranicza również usytuowanie na terenie ewentualnego przyszłego parkingu stacji transformatorowej Tauron, co powoduje konieczność budowy drogi manewrowej oraz ograniczenia w zachowaniu odpowiednich odległości od miejsc postojowych

6. Mnogość sieci podziemnych m.in. Tauron, LPWiK, WPEC i in. powoduje konieczność zaprojektowania oraz usunięcia kolizji, co stanowi znaczny udział w kosztach realizacji zadania

7. Wykonane badania geologiczne wykazują konieczność usunięcia gruntów niebudowlanych na głębokości ok. 0,8 m do nawet 1,5 m wraz z ich utylizacją i zastąpienia ich materiałem

o odpowiednich właściwościach, co również generuje znaczny wzrost kosztów zdania

8. Szacunkowy koszt wybudowania parkingu w tym miejscu wynosi ok. 1.200.000 zł. (po zaprojektowaniu usunięcia wszystkich kolizji z sieciami podziemnymi koszt ten może wzrosnąć), w związku z czym zadanie znacznie przewyższa założenia finansowania w ramach LBO