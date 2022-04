Nie było nas był las, teraz jest śmietnisko. Zdjęcia śmieci w podlegnickich lasach Anna Ickiewicz

Są piękne święta, pogoda dopisała i spacerowiczów w podlegnickich lasach przybyło. Jednak wraz ze spacerowiczami przybyło również... śmieci. Choć w ostatnim czasie Nadleśnictwo Legnica prowadziło akcję sprzątania lasów to niestety nie dało to turystom do myślenia. W lesie znaleźliśmy opony, wełnę mineralną a nawet buta i spodnie dresowe! Zobaczcie zdjęcia z 15 minutowego spaceru w lesie obok Legnicy.