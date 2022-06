Narybek legnickich szachistów wywalczył aż 6 medali na mistrzostwach Dolnego Śląska

W zawodach rozegranych w Świdnicy wystartowało ponad 230 zawodników którzy zmagali się na dystansie 7 rund. W grupie dziewcząt do lat 10 srebrny medal wywalczyła Daria Repetilo. Młoda zawodniczka z Ukrainy która od niedawna reprezentuje legnicki klub zdobyła 5,5 pkt w 7 pojedynkach i zdobyła zasłużenie tytuł wicemistrzyni.

W grupie chłopców do lat 10 rywalizowało 37 zawodników i w niej świetnie zaprezentował się Oliwier Kulczycki zdobywając brązowy medal. Postawa młodego legniczanina była ogromną niespodzianką bo nie należał do faworytów.

Kolejny medal dla KSz Miedź Legnica wywalczył Grzegorz Komendecki. W grupie chłopców do lat 12 zgromadził 5 pkt i zajął trzecie miejsce. Srebrny medal w grupie do lat 14 wywalczył Antoni Komendecki. W bardzo wyrównanej grupie zdobył 5,5 pkt . i powiększył swój imponujący dorobek medalowy. Kolejne dwa krążki dorzuciły dziewczyny do lat 18.Weronika Szachniewicz zdobyła srebro, a Paulina Kowalczuk brąz.