Najrzadsze imiona dla chłopców nadawane w 2022 roku w Legnicy. Zdziwisz się niektóre były kiedyś bardzo popularne Anna Ickiewicz

Andrzej Imieniny: 6 stycznia, 19 stycznia, 26 stycznia, 2 lutego, 4 lutego, 12 kwietnia, 27 kwietnia, 13 maja, 15 maja, 16 maja (dzień śmierci św. Andrzeja Boboli), 17 maja, 25 maja, 29 maja, 30 maja, 3 czerwca, 4 lipca, 12 lipca, 13 lipca, 16 lipca, 21 lipca, 4 sierpnia, 19 sierpnia, 29 sierpnia, 20 września, 23 września, 17 października, 20 października, 1 listopada, 10 listopada, 24 listopada, 30 listopada (św. Andrzeja Apostoła) i 10 grudnia Zdrobnienia: Andrzejek, Andi

W 2022 roku w Legnicy urodziło się 1072 dzieci, z czego 554 chłopców i 518 dziewczynek, to o 8 urodzeń mniej niż w 2021 roku. Najpopularniejsze imiona dla chłopców to Aleksander i Szymon. Pytanie, które imiona okazały się najrzadsze? W naszym zestawieniu podajemy te które nadano tylko jeden raz. Sprawdź jakie to imiona. Niektóre były kiedyś bardzo popularne.