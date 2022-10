Najlepsi okuliści w Legnicy. TOP 13 najbardziej polecanych w rankingu ZnanyLekarz.pl

Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów jakie posiada człowiek. Jeśli czujemy, że z naszymi oczami dzieje się coś niedobrego staramy się jak najszybciej dostać do okulisty. Nie lekceważmy takich objawów jak "suche oczy" czy "piasek pod powiekami", to mogą być pierwsze oznaki chorób takich jak zapalenie spojówek czy zaćma. Również osoby po czterdziestym roku życia powinny regularnie odwiedzać okulistę, bo w tym wieku mogą pojawić się pierwsze oznaki prezbiopii czyli starczowzroczności. Pierwszym sygnałem jest odsuwanie od oczu kartek z drobnymi napisami. Takich jak ulotki leków czy skład na opakowaniu żywności. Popularnie nazywane jest to chorobą "krótkiej ręki" jest to jednak naturalny proces, który wymaga skorygowania wzroku za pomocą okularów do czytania lub nawet doboru okularów progresywnych. W tych wszystkich problemach pomoże nam okulista. Przedstawiamy tych najlepszych , którzy oceniali ich na portalu ZnanyLekarz.pl.