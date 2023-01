Najlepsi lekarze rodzinni w Legnicy. To ich polecają pacjenci! Czym zajmuje się lekarz rodzinny? [NAZWISKA, ADRESY]

Czym zajmuje się lekarz rodzinny?

Lekarz rodzinny to lekarz pierwszego kontaktu. Oznacza to, że jeśli mamy wątpliwości dotyczące swojego zdrowia powinniśmy udać się właśnie do lekarza rodzinnego, który zbada nas i ewentualnie skieruje na badania diagnostyczne lub do lekarzy specjalistów.