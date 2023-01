Najdroższe mieszkania na sprzedaż w Legnicy. Wszystkie za ponad 600 tysięcy złotych! Luksusowe, przestronne, dwupoziomowe. CENY, ZDJĘCIA

Przestronne, luksusowe, z tarasami, dwupoziomowe... Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż Legnicy

Przyglądamy się najdroższym mieszkaniom na sprzedaż w Legnicy. Zebraliśmy 8 najdroższych ofert w przedziale od ponad 600 do ponad 800 tysięcy złotych. Wszystkie mieszkania są wykończone i gotowe do zamieszkania. Czego możemy spodziewać się po takich cenach? Przede wszystkim sporego metrażu. Do niektórych mieszkań przynależą balkony, tarasy lub miejsca parkingowe, co także podnosi wartość nieruchomości. Mieszkania urządzone są stylowo, nowocześnie lub klasycznie. Większość z nich ulokowana jest w nowych apartamentowcach.

Zobaczcie, w jakich luksusach można mieszkać w naszym mieście! Najdroższa oferta opiewa na ponad 800 tysięcy złotych.